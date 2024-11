De Chirico, la metafisica a Ferrara e il rapporto con la meteorologia

L’incontro di oggi pomeriggio, alle 17 in Sala Estense e curato dall’Università di Ferrara, vuole indagare il rapporto fra scienza, meteorologia e arte, identificando in quale misura questo rapporto abbia influenzato alcuni dei più grandi pittori del Novecento. In particolare, con la conferenza ’Giorgio de Chirico. La pittura metafisica a Ferrara’, il pubblico avrà modo di scoprire

come la meteorologia abbia ispirato i capolavori dell’arte metafisica nella Ferrara della Prima guerra mondiale. L’appuntamento è parte del ciclo ’Percepire, comprendere e comunicare i luoghi storici della meteorologia ferrarese attraverso la multisensorialità’, che rientra nell’ambito della rassegna di Public Engagement di Unife. Il progetto è parte integrante di ’Ferrara delle Scienze’, che coinvolge il pubblico spiegando la ricerca scientifica in modo semplice e diretto attraverso l’utilizzo di modelli fisici, video e realtà aumentata, per rendere più accessibili argomenti complessi. Nel corso dell’iniziativa la professoressa Elena Pontiggia, storica e critica d’arte del Novecento italiano e internazionale tra le più autorevoli, parlerà di come l’Osservatorio meteorologico del Castello Estense abbia influenzato i grandi maestri della pittura metafisica come Giorgio de Chirico, Carlo Carrà e Filippo de Pisis.

La conferenza sarà dedicata, in particolare, alla stagione ferrarese di Giorgio de Chirico. I capolavori eseguiti fra il 1915 e il 1918, oltre a evidenziare l’unicità dell’artista nell’ambito della pittura d’avanguardia, contengono numerosi motivi ispirati alla città estense e al suo Osservatorio meteorologico. L’evento è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza. Per maggiori dettagli e il programma completo è possibile consultare il sito Unife dedicato al Public Engagement. L’iniziativa potrà essere anche seguita in diretta streaming sul canale youtube Unife Channel.