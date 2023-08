Debito di bilancio, ’Impegno Comune’ chiede chiarezza

Ha chiesto chiarimenti rispetto a un possibile debito fuori Bilancio non rilevato nelle delibere relative all’assestamento generale di Bilancio e alla Variazione al Bilancio di Previsione 2023-2025, il consigliere di minoranza del gruppo ’Impegno Comune’ Mario Pozzati. Nel corso del proprio intervento nella seduta del Consiglio comunale di Fiscaglia che si è tenuta giovedì sera, Pozzati ha sollevato il caso dei lavori realizzati nel gennaio scorso per la manutenzione di via Cascina. Lavori di cui il sindaco Fabio Tosi aveva dato conto in un post sulla propria pagina Facebook lo scorso 27 gennaio. Il consigliere ha spiegato di aver fatto una ricerca sul portale del Comune di Fiscaglia, dove risultava "agli atti nessuna determina di affidamento lavori. In un primo momento questo ci porta a pensare che questi lavori siano stati ordinati alla ditta senza impegno di spesa e senza contratto, e quindi ricondotti a debiti fuori Bilancio e che andrebbero in contrasto con quanto dichiarato in queste due proposte di delibera. In un secondo momento, verificando poi in date successive al 27 gennaio – prosegue Pozzati –, abbiamo riscontrato 13 giorni dopo, forse a lavori finiti, una determina con la quale veniva affidato alla ditta ‘l’Intervento urgente di messa in sicurezza tratto stradale di via Cascina - Impegno di spesa alla ditta’". A fronte di questi elementi, Pozzati precisa: "Considerato che comunque le delibere approvate contengono un passaggio ‘non corretto’ e si è voluto votarle comunque, vista l’importanza della questione siamo costretti ad inviare il tutto agli uffici competenti per verificare la procedura".