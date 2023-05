Degrado e infiltrazioni al cimitero "Ci sono le risorse per intervenire"

"In più occasioni i cittadini hanno segnalato lo stato di degrado che caratterizza diverse aree del cimitero di via Mazzini, senza vedere realizzato alcun miglioramento. Queste situazioni di degrado si trascinano da tempo senza soluzione, come si verifica ad esempio nei soffitti delle campate 76-74 oppure 83-84, con evidenti segni di infiltrazioni d’acqua, che hanno portato al distacco di parti di intonaco e ampie macchie di umidita, interessando addirittura la facciata degli stessi loculi". Era la denuncia del degrado del camposanto di Portomaggiore espresso dal capogruppo di Uniti per Portomaggiore. Situazioni di degrado si registrano anche in altri punti del cimitero, con soffitti delle campate ammalorati, impianti di illuminazione esterni ai loculi con fili penzolanti, cosi come i distacchi di parte di pavimentazioni che rendono difficoltoso e pericoloso l’accesso ai loculi dei propri cari defunti da parte dei cittadini. Situazioni che si trascinano da mesi e mesi e oggi vengono ancor più amplificate a causa delle forti precipitazioni di queste settimane, che ne hanno peggiorato ulteriormente lo stato, costringendo in alcuni casi gli stessi famigliari dei defunti a interventi per tamponare queste infiltrazioni ed evitare danni peggiori". Il sindaco di Portomaggiore Dario Bernardi ammette il problema: "Per situazioni di emergenza come questa evidenziata dal consigliere Badolato ci sono 15 mila euro a disposizione, una cifra che dovrebbe essere sufficiente per mettere in sicurezza il soffitto ed eliminare le infiltrazioni. Se poi non dovessero bastare, vedremo di integrare lo stanziamento". E conclude: "Quest’anno il bilancio di Secif (L’azienda concessionaria dei servizi cimiteriali ndr) ha restituito un utile ai comuni soci, si tratta di qualche decina di migliaia di euro che potremo reinvestire in manutenzione straordinaria dei cimiteri partendo dalle situazioni più critiche segnalate".

Franco Vanini