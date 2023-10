Delta Informatica Cento sbarca all'estero: acquisita dagli olandesi

CENTO

Total Specific Solutions dei Paesi Bassi acquisisce la centese Delta Informatica, fornitore italiano di software per strutture sanitarie pubbliche e private. La Delta Informatica Srl è una società di software per mercati verticali, quinta azienda in Italia ad aggiungersi al gruppo Total Specific Solutions e realtà che fornisce soluzioni informatiche per la sanità pubblica e privata, proponendo soluzioni software specifiche per il settore delle cliniche private accreditate e non, tra le quali MySanità. Si tratta di una piattaforma integrata, completa e altamente personalizzabile per la gestione di tutte le strutture sanitarie, semplici e complesse, del settore pubblico e privato, progettato per aumentare la produttività del personale di policlinici, ospedali, cliniche private, centri di riabilitazione e hospice, migliorando al contempo l’esperienza del paziente ma che gestisce anche tutti i processi sanitari e assistenziali, amministrativi. "Sono entrato in azienda nel 1981, oltre 40 anni fa, quand’è stata fondata. Un percorso iniziato come fornitore di consulenza informatica per il settore agricolo e industrie automobilistiche – dice Lamberto Piana, ex presidente e oggi advisor - Oggi siamo un fornitore di soluzioni sanitarie specializzato". E prosegue il managing director. "Era giunto il momento di definire la fase successiva del futuro della nostra azienda – aggiunge Massimo Rossi - Abbiamo l’ambizione di migliorare i nostri servizi. Unendoci a TSS, abbiamo trovato un proprietario perpetuo poiché crede nel principio acquista e mantieni per sempre, il che significa che continueremo ciò che abbiamo costruito. Ora abbiamo accesso a best practice ed esperienze di circa 7mila nuovi colleghi. Questo ci porterà a nuove intuizioni e ispirazioni e ci darà energia per questa nuova fase di Delta Informatica che ci vede parte di una business unit indipendente di Tss". Azienda centese che diventa internazionale. "Diamo il benvenuto a Delta Informatica - dice Erwin Witte, general manager di TSS - L’Italia è unica nel suo genere, in quanto l’assistenza sanitaria è organizzata a livello regionale. Nel corso degli anni Lamberto Piana e Massimo Rossi hanno individuato nella sanità uno dei mercati di riferimento".