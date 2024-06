Dezima conquista il Palio, festa in piazza

Si è tinta di rosso-nero la 45esima edizione del Palio di Copparo. Il rione Dezima, infatti, ha conquistato il primo posto nella graduatoria degli antichi giochi di piazza che sono andati in scena sabato sera in piazza, aggiudicandosi sia il Palio per i vincitori assoluti, sia il Palio abbinato quest’anno al lancio dei cerchietti. La competizione è stata come sempre avvincente, con qualche momento di tensione, a significare quanto sia sentita questa tradizione che ogni anno si rinnova. Dopo la sfilata della Corte ducale, seguita dai rioni Crusar, Furnas, Mota e Dezima ha preso il via la contesa. Primo classificato nella corsa dei putti è stato il rione Dezima con Maksym Tiunov, davanti a Giovanni Baroni (Crusar), Francesco Musacchi (Mota) e Gabriele Gamberoni (Furnas), quest’ultimo retrocesso all’ultimo posto per una scorrettezza ravvisata dai giudici di gara: una decisione accompagnata dal forte dissenso della tribuna bianco-arancio. Nella corsa delle putte è stata Agata Mazzini del rione Mota la più veloce a compiere i due giri di circuito, seguita da Sofia Occhi (Furnas), Linda Orsatti (Dezima) e Sofia Breveglieri del Crusar. Ad aggiudicarsi la gara del lancio dei cerchietti e il Palio ad esso abbinato, come detto, è stato il rione Dezima con Martina Cagnoni, seguita da Azzurra Astori (Crusar), Gaia Andrea Naldi (Furnas) e Denis Fortini (Mota).

Nel tiro alla fune ha trionfato il Furnas (con la squadra formata da Enrico Bolognesi, Erik Piazzi, Mauro Ori, Luca Mangherini, Catalin Cherdavara, Michele Gragnanini, Francesco Lambertini, Mirco Gragnanini, Suraj Piazzi guidati dal coach Tommaso Negri e dal vice Umberto Burini), davanti Mota, Dezima e Crusar. Furnas che ha fatto sua anche la gara del Palo della cuccagna con Alex Naldi, Alfonso Perillo, Erik Piazzi, Suraj Piazzi e Catalin Cherdevara, davanti a Dezima, Crusar e Mota. E ancora, la corsa del cerchio andata al Crusar con Federica Falleti, seguita da Carlotta Faccini (Dezima), Emma Musacchi (Mota) e Erika Conti (Furnas). Infine, la staffetta delle bandiere vinta da Mota davanti ai portacolori di Furnas, Dezima e Crusar. A premiare i vincitori delle gare si sono alternati il presidente di Avis Copparo Alfio Pesci e Alberto Malagodi, presidente del Lions Club Copparo. Poi, l’attesa per la classifica finale snocciolata dalla presidente dell’associazione dei Rioni Raffaella Zanetti: Dezima 20 punti, Furnas 18, Mota 17 e Crusar 15, con il sindaco Fabrizio Pagnoni e il Capitano di Piazza Fabrizio Callegari che hanno consegnato al rione rosso-nero il Palio dei vincitori.

Valerio Franzoni