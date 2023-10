Diabete, giorno di prevenzione. Screening gratuiti in centro

Una giornata di prevenzione con uno screening gratuito del diabete. Si tratta di un’iniziativa in programma domani, organizzata dal Lions Club Ferrara Estense e patrocinata dal Comune. I dettagli sono stati presentati ieri mattina in municipio dall’assessore alle politiche sociali Cristina Coletti, dal governatore del distretto 108tb Lions Giorgio Ferroni, dal presidente Lions Club Ferrara Estense Giovanni Mandosso e dal consigliere di Avis Ferrara Gabriele Mantovani. "L’amministrazione – ha sottolineato l’assessore Coletti – crede molto nella prevenzione come difesa a contrasto dell’insorgenza di patologie, come il diabete, che impattano sullo stile di vita della popolazione. Attraverso gli screening si possono raggiungere risultati rilevanti ed efficaci in termini di salute, per questo ringrazio il Lions Club Ferrara Estense che si è reso promotore dell’iniziativa, che coinvolge anche Avis. Lo svolgimento di giornate di prevenzione è fondamentale sia per intervenire tempestivamente sul proprio stato di salute, che per sensibilizzare la cittadinanza". Domani dalle 9 alle 13 in corso Martiri della Libertà lo screening del diabete sarà offerto gratuitamente alla cittadinanza ferrarese. Si tratta di un controllo del livello di glicemia del sangue, attraverso la puntura di un dito della mano e successivo controllo. La procedura è effettuata da medici e personale paramedico qualificato, soci Lions e no. Lo screening del diabete rientra nelle attività di prevenzionecura della vista, che è uno dei pilastri fondanti del Lions International fin dal 1927, grazie all’intervento di Helen Keller, una attivista sordo cieca sin dall’età di 19 mesi, che convinse i Lions alla loro convention di Boston di diventare i ‘Cavalieri della vista’. L’evento è organizzato insieme a tutti i Lions Club della quinta zona del distretto 108 Tb e specificamente Lions Club Host, Lions Club Bondeno, Lions Club Santa Maria Maddalena Alto Polesine, Lions Club Ferrara Ducale, Lions Club Ferrara Diamanti, con il supporto di Avis.

Mario Tosatti