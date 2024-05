Dietro l’insegna una famiglia. Pasticceria Toselli nella storia: "Sessant’anni di tradizione"

Sessant’anni di attività e sempre nello stesso luogo. Dietro l’insegna senza tempo della ‘Pasticceria Toselli 1964’ la storia imprenditoriale di una famiglia. A dare vita a questo sogno diventato realtà Bruno Toselli e la moglie Dina Tasso. Il testimone poi è passato nella mani delle figlie Cinzia e Angela. Con loro c’è ancora la mamma Dina (85anni) e un gruppo di lavoro affiatato. Tutto questo finalizzato a portare dolcezza nelle case dei cittadini ferraresi, ma anche a salvaguardare la tradizione senza sentire il bisogno di ricorrere alla ‘moda’ del momento. Le parole d’ordine di questa famiglia sono professionalità e amore. Non c’è quindi da stupirsi se da sessant’anni l’ indirizzo in via Chiesa ai civici 399 e 401 risveglia nei residenti di San Martino, memorie golose, aperitivi con amici, feste famigliari, compleanni e dolci ricordi. Un punto di riferimento insostituibile per molti. Per Cinzia e Angela l’orgoglio di portare avanti con successo il sogno di papà Bruno. Quando nasce la storia di Toselli: "La nostra pasticceria-raccontano Cinzia e Angela-è stata aperta il 1° aprile del 1964 da Bruno e Dina e come amava ricordarlo nostro padre, dopo aver firmato una pila di cambiali e ben presto diventata una pasticceria apprezzata, prima nell’ambito San Martinese e poi per varcarne i confini. Nel 2016 furono ristrutturati i locali con l’evento delle figlie Cinzia e Angela, dando un tocco di eleganza e modernità. Per chi apprezza il buon gusto, il piacere di fare colazione o aperitivo, nel nostro locale si possono trovare paste, pasticcini, torte, cioccolatini e per finire i cappelletti e cappellacci fatti dalle sapienti mani di mamma Dina". Una storia di pasticceria artigianale, quindi, che rappresenta uno spaccato della tradizione del territorio ferrarese, che si fonda su passione e professionalità. Già, a volte i sogni si avverano come nel caso della famiglia Toselli, un esempio da sessant’anni per chi vuole fare questo mestiere.

Mario Tosatti