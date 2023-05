Difesa dell’ambiente: dai bimbi delle elementari lezione per gli adulti

È stata una sollecitazione degli alunni delle due IV delle elementari di Codigoro, alla tutela dell’ambiente, immediatamente colta dall’amministrazione comunale di codigorese. Gli studenti, dopo avere partecipato a Puliamo il Mondo, con Legambiente, e aver raccolto i rifiuti nel parco Daoiso, durante il rientro nella scuola hanno visto i marciapiedi pieni di mozziconi. Così hanno scritto una lettera al sindaco Alice Zanardi alla quale chiedevano un grosso posacenere, fatto subito applicare nella recinzione esterna del plesso scolastico, impegnandosi ad apporre dei cartelli per invitare i genitori a non gettarli per terra. Mamme e papà che, durante l’attesa dall’uscita di scuola dei loro figli, fumano e buttano questi piccolissimi ed inquinanti rifiuti per terra. Cartelli realizzati a mano, dagli alunni col prezioso aiuto delle insegnanti Carla Bolgarelli e Giulia Caccavale, alla loro apposizione, erano presente l’assessore alla cultura Simonetta Graziani e la dirigente scolastica Ines Cavicchioli.