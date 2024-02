Difesa idraulica del Po di Volano. Lavori per un milione e mezzo

FISCAGLIA

Sono iniziati i lavori di ripristino delle difese idrauliche del Po di Volano nel territorio di Fiscaglia. Un intervento particolarmente atteso, per un importo di 1.443.900 euro interamente sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna. Lunedì scorso ha preso avvio il primo dei sei cantieri "che – spiega il sindaco di Fiscaglia, Fabio Tosi - da qui a giugno insisteranno sul nostro territorio. A darci l’informazione in queste ore è stata la stessa Agenzia per la Sicurezza territoriale e la protezione civile di Ferrara, che ci ha illustrato i sei interventi. Nel dettaglio, a Massa Fiscaglia è prevista la sistemazione della sponda del Po di Volano fronte zona darsena che stava letteralmente franando, oltre a determinare uno scarso decoro visivo nel punto più centrale del paese e dove insistono attività; un intervento a monte ed a valle del sostegno di Tieni, e lungo la strada comunale via Castagnina, oltre al ripristino dell’arginatura lungo la SS. 495 in direzione Codigoro, subito dopo il ponte di Massa Fiscaglia. E ancora, a Migliaro verrà ripristinata l’arginatura lungo la strada comunale via Travaglio e a Migliarino, l’arginatura lungo la strada comunale via Travaglio tra l’ingresso della ciclabile e in corrispondenza delle abitazioni presenti nella zona golenale, poco prima del ponte. Il primo cittadino di Fiscaglia ricorda che la sua amministrazione comunale si era subito attivata, in sinergia con la Regione, per dare risposta alla richiesta di intervento avanzata da tanti cittadini, "poiché da troppo tempo gli spondali, nei diversi punti che sono oggetto dei prossimi lavori, creavano preoccupazione e scarso decoro visivo a ridosso dei centri abitati".

E dunque, ringrazia "la Regione E-R, in particolare l’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile di Ferrara che ha deciso di attuare un piano d’interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici intercorsi nel nostro territorio, con la finalità di ripristino delle condizioni di sicurezza, tra cui quelli sopracitati, che puntualmente come amministrazione comunale avevamo sottoposto per la valutazione di competenza. Un esempio – conclude Tosi - di rapporto sinergico e proficua collaborazione".

Valerio Franzoni