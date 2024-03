"Difetti nei lavori in via Mentessi e via Previati"

Caro Carlino,

in via Mentessi, recentemente sono stati eseguiti lavori di rifacimento di un marciapiede, senza tener conto del manto stradale, il cui stato- caratterizzato da buche e tratti ghiaiosi- risulta pericoloso per le bici, i pneumatici delle auto e per le persone ( tra cui bambini). È stata rifatta da poco via Previati e come mai non si è pensato a ripristinare la centralissima via Mentessi? Grazie per la pubblicazione della lettera,

Annamaria S.

CRITICHE AL NUOVO NIDO

Caro Carlino,

sono un laureando in Scienze filosofiche dell’educazione all’Università di Ferrara. Rivolgo alcune critiche al progetto, fatto palesemente per attirare voti, del nuovo asilo nido ’Guido Rossa’. Nel progetto illustrato s’intravedono solo mura bianche e un parquet in legno marrone chiaro. Forse chi ha fatto questi progetti non sa che i bambini e le bambine, per crescere bene e per sviluppare la loro curiosità, hanno bisogno d’ambienti colorati. L’ambiente di crescita dei bambini negli asili nido deve favorire il loro sviluppo tramite appositi spazi. Ora passiamo al punto che a me più duole e fa male, la locazione del nido. Siamo sicuri che crescere dei bambini difronte ad un cantiere ferroviario sia giusto e corretto nei loro confronti? Vorrei rivolgere una domanda al sindaco Fabbri. Vale di più la crescita sana dei bambini o l’acchiappare voti per confermarsi sindaco?

Michele