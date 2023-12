"Diffamò in tv il direttore dell’Inps". Mario Giordano finisce dal giudice

Il processo nei confronti di Mario Giordano, coautore e conduttore della trasmissione Mediaset, ’Fuori dal coro’, si aprirà nel palazzo di giustizia di Ferrara, il 26 marzo del prossimo anno. Come disposto con decreto di citazione diretta a giudizio firmata dal procuratore capo, Andrea Garau. Il noto conduttore è accusato di diffamazione a mezzo stampa, a seguito dell’intervista trasmessa a febbraio a 2020 l’allora direttore della direzione della Direzione provinciale dell’Inps, Massimo Formichella, il quale si è sentito diffamato dai commenti del conduttore dopo l’intervista: "Un incompetente a casa mia viene preso a calci nel s.....? Uno che è incompetente....uno che non va neanche a vedere nella sua città che immobili ci sono". Queste le parole che sono state pronunciate da Giordano nell’ambito di un servizio più ampio sui presunti sprechi dell’Inps. L’allora responsabile delle sede estense, quattro giorni prima della trasmissione aveva rilasciato un’intervista a una giornalista della trasmissione di Rete4. L’input era partito da un avviso che la stessa direzione provinciale aveva pubblicizzato per la ricerca di una sede. Ma l’intervista, secondo quanto denunciato da Formichella, assistito dall’avvocato Tiziano Tagliani, era stata tagliata proprio dopo ’incompetenza’, perché il direttore Inps spiegava incompetenza, in quanto non riguardava i suoi compiti specifici. "Vediamo come andrà il processo – commenta l’avvocato Tagliani – ma è palese la volontà di aver tagliato l’intervista per poi far seguire l’attacco mediatico".