Diplomati meritevoli tra gli allori. Viene istituita una borsa di studio

"L’istituzione di un bando per ‘diplomati meritevoli, per una borsa di studio di 500 euro a dieci studenti universitari. La proposta arriva dalla lista civica ViviAmo Vigarano, che ha presentato una mozione al sindaco e al consiglio comunale. "Riteniamo che sia molto importante premiare l’impegno dei nostri ragazzi attraverso una gratificazione economica che – spiegano Lisa Pancaldi, Olao Guidetti e Salvatore Ilacqua -, adesso più che mai, rappresenta un aiuto importante anche per le famiglie".