Disabilità senza discriminazioni, nasce lo sportello ’Antenne attive’

CENTO

E’ nato in Coccinella Gialla Anffas, lo Sportello antenne antidiscriminazione attive, un progetto che gli autorappresentanti capeggiati dalla leader Federica Guadalaxara, hanno presentato in occasione della XVII giornata nazionale della disabilitá. Un punto di ascolto, aiuto, segnalazione e soprattutto risoluzione per tutti che sarà aperto dalla prossima settimana, in Coccinella Gialla, dalle 9 alle 16 e che vede proprio il mondo della disabilitá diventare un punto fermo e attivo per tutti.

"Lo sportello AAA nasce da un progetto di Anffas nazionale abbracciato anche da Cento - spiega Giuseppe Fratullo, coordinatore di Coccinella - i ragazzi hanno seguito un corso di psicologia di formazione e si preparano da un anno, coordinati dalla psicologa Teresa Taddeo. Questo sportello si occupa di ripsondere alle richieste dei cittadini, soprattutto di persone con disabilità, dal punto di tutte le discriminazioni che possono avvenire. Ad esempio, un ragazzino che non riesce ad andare in gita perché il pullman non ha la pedana per disabili, chiamano la struttura e con gli Autorappresentanti ci si muove per capire come risolvere la cosa, magari chiamando varie figure per aiutarlo in questa difficoltà". Sportello inaugurato anche in occasione dell’Anffas Day. "Le discriminazioni ci sono ovunque ormai - prosegue - e si è dunque deciso di dare un supporto alla comunità con questo strumento per discriminazioni di ogni tipo, non solo disabilità ma per qualsiasi cittadino che si sente discriminato per qualcosa. Questo è un luogo apposito per l’ascolto della perosna e supporto per cercare la difficoltà. dall-aiuto psicologico a quello attivo. Ascolto e movimento attivo delle persone disabili che sono qui per aiutare la comunità cercando soluzioni". Un percorso che si aggiunge e fortifica un-altro strumento attivato da Coccinella. "Abbiamo già lo sportello informativo Sai - spiega - che serve per informare ed aiutare le famiglie di persone con disabilità delle varie possibilità o aiuto nelle varie richieste, pratiche burocratiche, accesso a fondi e arrivare ad avere benefit". Servizi che vengono dati gratuitamente. "All’inaugurazione è venuto anche il sindaco che ci ha dato appoggio riconoscendolo utile - prosegue - e ha detto che terrá conto di questo sportello e nel caso qualcuno chiami con questi bisogni dirá che può far riferimento anche a noi. Siamo in supporto al comune". Disabili che tutti i giorni toccano con mano queste cose, che hanno deciso di mettersi a disposizione dell’intera comunità .

Laura Guerra