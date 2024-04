"Disagi dopo la chiusura del Centro osteoporosi"

Caro Carlino,

ho letto l’articolo e ho respirato fumo. Senza dubbio le liste d’attesa del Centro Osteoporosi di Via Boschetto (Unife) sono state azzerate: il Centro è stato chiuso! Ho 75 anni anni e da molti ero seguita dal Centro per osteoporosi grave: Densitometria ossea (a pagamento) e consulenza medica per terapia. Ora per avere lo stesso tipo di terapia dovrei rivolgermi ad un Centro privato, non convenzionato, dove effettuare la Densitometria e la visita medica per la prescrizione della terapia, a pagamento entrambe, ma non solo: il farmaco, che assumevo una volta ogni sei mesi, lo dovrei acquistare al costo di oltre 300 euro ogni volta. E’ senz’altro un problema che non riguarda la nostra Sanità, se non fosse che il rischio di fratture ossee, anche complicate, è dietro l’angolo e spesso questo tipo di fratture necessita di intervento chirurgico… Si risparmia da una parte per caricare spese su un altro settore?

Gloria P.

UN PLAUSO ALL’EQUIPE

DEL CAU DI FERRARA

Caro Carlino,

vorrei fare un plauso all’equipe del Cau di Ferrara che venerdì sera ha prontamente seguito mia madre che accusava forti dolori addominali. Grazie al Dottor Falvo e ai due infermieri di turno con lui, molto capaci, professionali e umani.Grazie di cuore.

Dina