‘Disarmati’, Bottazzo svela il suo libro

Oggi, alle 21, nella sala Polivalente a fianco della biblioteca popolare Giardino la presentazione del libro di Riccardo Bottazzo ‘Disarmati’. Presenta Daniele Lugli

Disarmati. Riccardo Bottazzo racconta l’incredibile storia dei Paesi che hanno rinunciato all’esercito: alcuni, come le isole Marshall, per volontà di Paesi più potenti, altri, come la piccola isola di Nauru, perché sono fuori da qualsiasi scenario strategico e sono talmente piccoli che non hanno spazio per una base militare. Altri ancora, come Andorra, non hanno armamenti per tradizione. Ma ci sono anche Paesi che sono arrivati a questa scelta consapevolmente come il Costa Rica, dopo una sanguinosa guerra civile, preferendo investire i fondi destinati ai militari nella scuola, nella salute e nell’ambiente.