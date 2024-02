Discarica abusiva a cielo aperto. La Finanza incastra il responsabile

Una discarica abusiva è stata scoperta nel copparese dai finanzieri del comando provinciale di Ferrara, nell’ambito di un’attività investigativa volta a contrastare i reati ambientali. In un terreno di circa 2.200 metri quadrati, sottoposto a sequestro, era presente un grosso quantitativo di rifiuti pericolosi. Durante l’intervento, svolto con l’assistenza dei funzionari dell’area prevenzione ambientale dell’Arpae di Ferrara, i militari delle Fiamme Gialle hanno infatti rinvenuto numerose cataste di rifiuti speciali e pericolosi, tra i quali batterie al piombo, bombole gas refrigerante, estintori, motori elettrici, veicoli dismessi, frigoriferi, congelatori, fitofarmaci e lastre contenenti presumibilmente amianto. L’intervento, sviluppato nell’ambito delle sinergie attuate con i reparti del servizio aeronavale del Corpo, ha avuto origine proprio dalle attività di ricognizione aerea della provincia estense svolte dai mezzi della sezione Aerea di Rimini, che hanno rilevato e segnalato la presenza dell’area che sembrava adibita a deposito di rifiuti.

Gli ulteriori approfondimenti seguiti al sequestro dell’area, coordinati dalla Procura, hanno consentito ai finanzieri estensi di individuare il presunto responsabile di quanto scoperto e di rinvenire ulteriori rifiuti pericolosi depositati in alcuni immobili adiacenti al sito che era già stato sequestrato, insieme a materiali vari ottenuti dallo smontaggio di piccoli e grandi elettrodomestici, attrezzatura e utensili vari utilizzati per la loro lavorazione. Al termine delle attività di indagine, il responsabile è stato denunciato all’autorità giudiziaria per aver realizzato e gestito, in modo abituale e organizzato, una discarica abusiva di rifiuti, in quanto l’attività è stata svolta senza le necessarie autorizzazioni. Il successivo sviluppo della vicenda riguarderà gli aspetti fiscali e sarà finalizzata a definire specificamente il giro d’affari realizzato mediante la condotta illecita e verrà ordinato al responsabile di provvedere alla rimozione di tutti i materiali e rifiuti depositati, nonché a bonificare l’area interessata.

v. f.