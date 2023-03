Disegnatori e progettisti Ecco le caratteristiche

Il centro impiego di Ferrara ricerca due disegnatori o disegnatrici progettisti meccanici R&D, riservato alla categoria orfani, vedove e profughi. I contenuti e contesto del lavoro, sapere effettuare la progettazione nel rispetto della normativa prevista in ambito tecnico, redigere la distinta tecnica meccanica di pertinenza, analizzare le richieste di modifiche tecniche e provvedere ad implementarle. Tra i compiti collaborare con l’assistenza tecnica e la produzione per la risoluzione di problematiche, studiare soluzioni, ottimizzare i tempi e i costi di progettazione, predisporre documentazione di progetto. La sede di lavoro sarà ad Alfonsine (Ra). Richiesto preferibilmente la laurea in Ingegneria e avere esperienza. Il contratto sarà a tempo indeterminato. Il candidato dovrà avere buona conoscenza della lingua inglese, office, SAP (base), Catia, Robot. Conoscenza base di Database, modellazione calcolo strutturale. Conoscenze di base di elementi di ingegneria meccanica e civile, conoscenze di carpenteria, direttiva macchine e norme di prodotto.