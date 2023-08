Disordini dopo Spal-Parma Partono i primi tre Daspo

Tre Daspo a carico di altrettanti tifosi per i disordini che si sono verificati al termine della partita Spal-Parma. Sono i primi provvedimenti emessi dal questore al termine delle indagini condotte dalla Digos su quanto accaduto dopo la gara che ha consegnato la squadra biancazzurra alla serie C. Il pomeriggio di quel sabato 13 maggio fu scandito dalla rabbia e dai cori dei tifosi, sconfortati dall’ennesima brutta performance della squadra estense. Mentre il grosso dei supporter protestava davanti ai cancelli del ‘Mazza’ manifestando il proprio disappunto ma senza dare luogo a problemi di ordine pubblico, un drappello di persone si staccò dal gruppo per avvicinarsi all’area di parcheggio dei tifosi del Parma.

Qui si sono vissuti momenti ad alta tensione tra lanci di oggetti e sassi al di là delle barriere che dividevano il posteggio dalla strada e la pressione esercitata sugli sbarramenti per aprirsi un varco ed arrivare allo scontro. Il contatto tra i due gruppi di tifosi non si è verificato grazie al pronto intervento delle forze dell’ordine che hanno disperso i presenti. Nel parapiglia, un agente della Digos era rimasto lievemente ferito. I disordini post partita erano stati anticipati dal lancio di fumogeni in campo durante i minuti di gioco. I tre Daspo (uno è a carico del tifoso che ha ferito il poliziotto) potrebbero essere soltanto i primi di una lunga serie.