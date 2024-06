Dispersione scolastica, i progetti degli alunni

COPPARO

All’Istituto comprensivo di Copparo si è tenuta la prima edizione dell’Hackathon, un’entusiasmante iniziativa che ha coinvolto tutte le classi seconde della scuola secondaria di primo grado, inclusi gli alunni dei plessi di Ro e Berra, per un totale di 136 partecipanti. Questa attività, inserita nel progetto Erasmus+ "Ears" (European agreement as a response to school drop-out), mira a contrastare la dispersione scolastica, rafforzando un impegno già avviato a livello regionale grazie al Patto educativo di Comunità del distretto sudorientale di Basso Ferrarese. Un hackathon, termine che combina "hacking" e "marathon", è un evento di breve durata in cui i partecipanti collaborano intensamente per risolvere problemi reali. Gli studenti, suddivisi in diciassette gruppi da otto membri ciascuno, hanno affrontato una sfida progettuale relativa alla riqualificazione di un’area verde inutilizzata nei pressi degli impianti sportivi del comune di Copparo. L’obiettivo era proporre idee innovative e praticabili per trasformare quest’area in uno spazio verde multifunzionale. Le presentazioni dei progetti si sono svolte al Teatro "De Micheli" di Copparo, con la conduzione di Gianmarco Duo di Ail Ferrara. La giuria, composta da Alberto Malagodi (Presidente Lions Club Copparo), Debora Occhiali (Cna Copparo), l’architetto Simona Rossi (dirigente Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Copparo), Silvia Zanazzi (ricercatrice in Pedagogia sperimentale dell’Università di Ferrara) e Domenico Marcello Urbinati (dirigente scolastico Istituto Comprensivo di Copparo), ha valutato i progetti basandosi su criteri di originalità, realizzabilità, sostenibilità ambientale, impatto sociale e qualità della presentazione. I progetti sono stati introdotti da un video, realizzato con un drone da James Finessi, presidente della Pro Loco di Copparo, che ha illustrato l’area oggetto di riqualificazione. Ogni gruppo ha avuto tre minuti per presentare la propria idea, seguiti da un breve confronto con la giuria. Mentre la giuria deliberava, due momenti significativi hanno arricchito l’evento: la premiazione del nuotatore artistico e rappresentante dell’Italia ai Campionati del Mondo Filippo Pelati (ex alunno dell’Istituto comprensivo di Copparo) e la premiazione degli alunni nell’ambito del progetto "Un poster per la pace" dal Lions Club di Copparo. "L’evento – commentano gli organizzatori - si è concluso con un grande risultato, grazie alla sinergia tra scuola, amministrazione comunale, Lions Club di Copparo, Pro loco di Copparo, ma soprattutto, grazie agli studenti per l’impegno e l’entusiasmo dimostrati: l’Hackathon è stato un vero successo".

Valerio Franzoni