Disperso in mare, ricerche ancora senza esito

Si è conclusa senza esito la giornata di ricerche di Paolo Guerrini, il 67enne di Lagosanto entrato in mare venerdì pomeriggio e poi scomparso nel nulla. Nella giornata di ieri, oltre ai vigili del fuoco e alla capitaneria di porto, sono entrati in azione anche i sommozzatori. I lidi sono stato sorvolati anche da un un elicottero per contribuire alle ricerche dall’alto. L’uomo, appassionato di pesca subacquea, è scomparso nel tratto di mare davanti al bagno Galattico, a Lido delle Nazioni. L’allarme è scattato quando alcuni dei suoi effetti personali sono stati notati sulla spiaggia. Accorgendosi che il 67enne non era rientrato a recuperarli, alcuni bagnanti hanno chiamato aiuto. Secondo le prime ricustruzioni l’uomo sarebbe uscito in mare indossando una muta da sub e l’equipaggiamento per l’immersione.

Dopo la segnalazione, si è immediatamente attivata la macchina dei soccorsi, partendo proprio dal tratto di mare in cui si era immerso. Non si esclude che il pescatore possa essere stato colto da un malore durante la nuotata o in immersione. Ipotesi al momento, che potranno essere confermate o smentite solo alla conclusione delle ricerche. Sommozzatori, vigili del fuoco e capitaneria hanno comunque continuato per tutta la giornata di ieri a scandagliare quel tratto di mare alla ricerca del disperso, spingendosi anche verso il Lido di Volano, vicino agli scogli. Ancora, si diceva, senza esito nonostante gli sforzi profusi per tutto l’arco della giornata dalle squadre di soccorritori. Le ricerche proseguiranno mentre con il passare delle ore crescono l’ansia e l’apprensione dei familiari del 67enne.

re. fe.