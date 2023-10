"Dissuasori per salvare i daini a Comacchio: Gibertoni alla giunta regionale"

COMACCHIO

Cogliere la disponibilità di Anas a sistemare dissuasori per la prevenzione di incidenti "che vedano coinvolta la fauna selvatica, in particolare i due nuclei di daini di Lido di Classe e Lido di Volano". È questa la richiesta che viene rinnovata dalla consigliera regionale del Gruppo Misto Giulia Gibertoni, che ha presentato un’apposita interpellanza alla giunta Bonaccini. Nel documento viene altresì di conoscere in quali tempi si intenda realizzare i progetti. La capogruppo del Misto fa riferimento alla risposta del maggio data dall’assessore ai Trasporti Andrea Corsini a una sua precedente interpellanza, e intende conoscere se la "fattiva disponibilità dimostrata da parte di Anas abbia portato a qualche passo avanti nella predisposizione di interventi atti alla prevenzione degli incidenti che coinvolgono la fauna selvatica".

Secondo la consigliera regionale, cogliere la disponibilità di Anas, insieme a quella auspicata delle Province di Ravenna e Ferrara "competenti per le strade minori, migliorando la sicurezza stradale in queste aree, contribuirebbe a rendere superfluo e inattuale quanto finora proposto, dalla Regione Emilia-Romagna e dal Parco del Delta del Po, in merito ai due nuclei di daini di Lido di Classe e di Lido di Volano". E pochi giorni fa, conclude Giulia Gibertoni, è stato trovato ucciso un lupo di due anni sull’Adriatica, a Fosso Ghiaia. Si tratta di un animale protetto e "testimonia che grazie al progetto con Anas il lupo si sarebbe potuto salvare e - conferma la possibilità di un equilibrio fra le specie animali dell’area naturale limitrofa della Pineta di Classe fra cui il daino".

v.f.