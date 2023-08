Dj Prezioso, il ritmo dei giovani "Vivete la musica con il cuore"

Successo venerdì sera al Poggio Arena Live di Poggio Renatico, una tre giorni con big della musica organizzata dalla Pro loco con il supporto del Comune. E’ stata aperta dall’energia di Dj Prezioso, capace di fare ballare il Parco del Ricordo. Anticipato dai dj poggesi, è stato poi Giorgio Prezioso a infiammare il pubblico, con brani storici dance e quelli più nuovi rimeggiati con lo stile ‘Prezioso’. "Ero già stato d’inverno nella zona di Ferrara in un locale e mi ero divertito molto – ha detto Prezioso prima di salire sul palco di Poggio Renatico –, questo è un bel festival all’aperto. La gente ha riempito il parco". Cos’è che oggi fa ballare di più la gente. "Per il pubblico molto giovane la musica è quella trap, se si sale un po’ di età la musica anni ’90 non muore mai. Io riesco a fare serate solo con i miei dischi anche se mi capita di mettere brani trap ma remixati con i miei suoni. Fa ballare una musica trasversale alle età e ai generi. Ci sono ad esempio brani pop come ‘Cenere’ che la gente canta". Un dj che ha saputo cambiare nel tempo il suo modo di fare musica. "Certo – prosegue –. Negli anni passati si suonavano tante produzioni di altri artisti, ora ognuno ha il suo dj set con i propri brani inediti. Ognuno ha la sua musica. I più professionisti fanno un dj set molto personalizzato. Io suono tutti i pezzi miei più le versioni modificate. Non c’è un disco originale". E annuncia novità. "Ho fatto la copertina del disco nuovo che uscirà a settembre. E’ una cover di un pezzo molto forte che è andato in passato ma riarrangiato con i suoni di adesso. La velocità ora è più alta. Non posso ancora spoilerare il titolo ma è un pezzo che la gente canterà sicuramente". E un messaggio a tutti i giovani. "Vivete la musica con il cuore e senza fare cavolate". Dopo questa serata che comune e proloco hanno regalato a tutti, gratuitamente, il Poggio Arena Live è continuato ieri sera con Rosa Chemical. Questa sera Le Vibrazioni.

Laura Guerra