"Dobbiamo riavvicinare i cittadini alla politica"

TRESIGALLO

All’Urban Center ‘Sogni’ di Tresigallo si è tenuta la conferenza su Autonomia differenziata e premierato, organizzata dalla lista civica Costruiamo Tresignana. All’iniziativa, introdotta dal candidato sindaco Mirko Perelli, ha visto la presenza dell’onorevole Davide Bergamini (Lega) e del senatore Alberto Balboni (Fratelli d’Italia) che, prima di affrontare i temi della serata, hanno rivolto un ‘in bocca al lupo’, oltre al sostegno a Perelli. "La conferenza sulle riforme – riporta Perelli - ha suscitato vivo interesse al folto e attento pubblico che, a margine, ha ‘interrogato’ i parlamentari sugli effetti delle riforme, illustrate peraltro con chiarezza e dovizia di particolari, in particolare quella dell’autonomia differenziata di cui i presenti chiedevano quali ricadute potrà avere soprattutto su sanità e sicurezza dei territori, evidentemente temi di grande interesse collettivo". Introducendo il dibattito, Perelli ha sottolineato l’importanza di riavvicinare le persone alla politica "promuovendo momenti di informazione, approfondimento e soprattutto confronto fra i cittadini ed i loro rappresentanti su temi che solo apparentemente sembrano distanti dalla vita quotidiana ma che, in realtà in futuro la determineranno". Perelli ha infine spiegato la scelta simbolica del luogo, l’Urban Center "Sogni" di Tresigallo, "con la volontà del gruppo che mi ha onorato della scelta a rappresentarli di realizzare appunto il sogno di rilanciare il territorio".