Dolci e vin brulé . Gli appuntamenti

Giornata di befane nelle frazioni. In piazza a XII Morelli dalle 17 ci la distribuzione di vin brûlé, panini e dolci e dalle 18.30 il tradizionale rogo della befana e distribuzione delle calze ai bambini. A Pilastrello, invece, alle 19 l’inizio della manifestazione con rinfresco per tutti e calze per i bambini e alle 20.45 lo spettacolo pirotecnico. La Befana arriverà anche ad Alberone dalle 19 quando ci sarà il tradizionale rogo della vecchina con spettacolo pirotecnico. Ci sarà anche la distribuzione delle calze a tutti i bimbi, lo stand gastronomico con gnocchini fritti e il vin brûlé per concludere in calda allegria la giornata di festa.