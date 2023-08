Domani tornano in scena ’I centesi di Ardin’ Annullato, invece, lo spettacolo di stasera La compagnia I Centesi di Ardin presenta "Titolo da definire", una trasposizione in chiave centese del musical "Sister Act", per sostenere le popolazioni alluvionate della Romagna. Lo spettacolo, con Stefano Pesci, è in programma domani alle 21 al Parco dei Frati Cappuccini della Rocca.