Donazione di Capa: Defibrillatore allo Stadio Copparo per l'Atletica Leggere

La cooperativa Capa di Cologna, tra le maggiori realtà italiane, leader nella regione, ha donato alla Asd Atletica Copparo un defibrillatore, dotazione necessaria ed

obbligatoria per le realtà sportive e che va a sostituire il precedente macchinario non più in regola con le normative inerenti funzionalità e manutenzione. La consegna è avvenuta da parte di Alberto Stefanati, presidente di Capa (grazie alla fondamentale mediazione e interessamento di Michele Bellettato dell’Azienda Terre Cà Bindola), al presidente Elisabetta Lambertini di Asd Atletica Copparo, importante e titolata società di atletica leggere del

territorio, che svolge non solo attività agonistica e preagonistica con le categorie maggiori e anche con le categorie giovanili. Il defibrillatore è stato posto all’interno del magazzino in uso ad Asd Atletica Copparo all’interno dello stadio “Decimo Preziosa”. "L’auspicio è di non doverlo utilizzare, ma nel caso sappiamo che possiamo contare sempre su uno strumento salvavita – spiega Elisabetta Lambertini –. Oltre a ciò è importante comunque il supporto dell’uomo e ci teniamo a precisare che la nostra società vanta 10

tecnici tutti formati e con diploma di rianimazione e uso di defibrillatore".