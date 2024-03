Donazione di Legambiente. La Bonifica sigla il patto

In occasione della festa dell’albero, organizzata in tutta Italia da Legambiente dal 21 al 24 marzo, il circolo Legambiente Raggio Verde di Ferrara ha donato al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara tre splendidi alberi di salice che sono stati messi a dimora nel parco dell’impianto idrovoro di Sant’Antonino a Cona. Si tratta di un impianto storico importante, dove si trovano anche la biblioteca e l’archivio storico, molto visitato da bambini e ragazzi delle scuole, che potranno così comprendere al meglio il ruolo essenziale degli alberi per la qualità della vita.

La Festa di Legambiente coincide, inoltre, con la Giornata Internazionale delle Foreste, che si celebra ogni anno il 21 marzo, un’occasione per ribadire l’importanza degli alberi: per la qualità dell’aria perché assorbono anidride carbonica, per la conservazione della biodiversità e la regolazione del clima, a fronte della crisi climatica che sta colpendo duramente Italia ed Europa. Gli alberi, inoltre, sono l’habitat di specie animali e vegetali e svolgono un ruolo essenziale anche per la qualità e la quantità dell’acqua e quindi condizionano non solo il persistere della vita umana, ma anche l’agricoltura e la produzione energetica. La messa a dimora degli alberi a Sant’Antonino ribadisce la collaborazione tra il Consorzio di Bonifica di Ferrara e Legambiente per preservare e tutelare il territorio e un patrimonio comune di biodiversità.