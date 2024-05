Donne, cultura e sociale. Un confronto al femminile

Un incontro per conoscere le candidate delle liste civiche ferraresi. In una gremita biblioteca del Centro Documentazione Donna, si è tenuto nel pomeriggio di ieri un confronto tra otto candidate al Consiglio comunale, rappresentanti delle liste civiche ferraresi che si presenteranno all’appuntamento elettorale dell’8 e 9 giugno. Un evento organizzato dalle socie del Centro Documentazione Donna, le quali hanno programmato e pensato un momento di confronto con alcune donne in corsa per le urne di giugno. Le persone invitate a parlare delle loro motivazioni e dei loro programmi, sono state per la lista civica Anselmo sindaco Elisa Bratti e Francesca Boari, per la lista civica La Comune Anna Zonari, Giovanna Tonioli e Laura Albano, per la lista civica Ferrara al Centro Antonella Camilli e Caterina Natali, per la lista civica Sinistra unita per Anselmo, Marina Contarini e per lista I Civici Marisa Tassinati Cardin. In una sala a maggioranza femminile, presenti anche altre singole candidate alla carica di Consigliere comunale delle varie liste, non direttamente legate ai partiti politici.

Nel corso dell’incontro, alle candidate è stato chiesto di illustrate le motivazioni della scelta di candidarsi e quelle che le hanno spinte ad aderire allo schieramento che rappresentano. Si è trattato di un momento di confronto, in cui le candidate intervenute hanno esposto i propri programmi, molti dei quali legati alle politiche relative al mondo femminile e sociale, soffermandosi anche sulla presenza e rappresentanza ‘rosa’ all’interno delle singole liste. I temi toccati dalle candidate sono stati anche quelli riguardanti l’attenzione verso il mondo del volontariato e la promozione della cultura. Il tutto in una serie di programmi indirizzati verso una città vivibile per tutte e tutti. Un pomeriggio proseguito con gli interventi delle relatrici, le quali hanno poi risposto ad alcune domande del pubblico presente.