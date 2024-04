Dopo l’incendio riapre la scuola

Ieri è stato effettuato un sopralluogo presso la Scuola secondaria di primo grado ‘Don Chendi’ di Tresigallo, al quale hanno presenziato il sindaco Laura Perelli, l’assessore ai Servizi scolastici Maria Letizia Viviani, il dirigente scolastico dott. Giacomo Bompadre, il personale dell’Ufficio tecnico comunale e i carabinieri per fare il punto dopo l’incendio che ha interessato la palestra annessa alla struttura nella serata di sabato scorso. Come già emerso nelle precedenti verifiche, la scuola non ha subito ripercussioni a seguito del rogo e da domani le lezioni potranno riprendere regolarmente. Sarà interdetto al passaggio, con apposita ordinanza che verrà emessa nelle prossime ore, il corridoio di accesso alla palestra e la palestra stessa. Nei prossimi giorni si provvederà ad organizzare gli orari scolastici, in maniera tale da consentire agli studenti l’utilizzo dell’altra palestra.