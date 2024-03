Doppia firma in prefettura . Accordo con i carabinieri: "Impegno per la comunità"

Nuova collaborazione fra prefettura e Associazione nazionale carabinieri (Anc) di Ferrara. Sottoscritto ieri mattina dal prefetto Massimo Marchesiello e dal presidente dell’associazione Carmelo Perez un protocollo d’intesa per attività di volontariato degli associati in prefettura.

L’accordo prevede la prestazione volontaria di attività di supporto agli uffici della Prefettura da parte degli associati dell’Associazione Nazionale Carabinieri (Anc) e si inserisce nel quadro delle iniziative promosse dall’Ufficio del Governo per rafforzare la collaborazione con le associazioni di volontariato per migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini. I volontari che hanno dato la loro immediata disponibilità sono gli ex Marescialli dell’Arma Antonio Palmisano e Vincenzo Fuci, e il signor Marco Ardondi. "Questo accordo – ha sottolineato con viva soddisfazione il prefetto Marchesiello dopo una stretta di mano a sugello dell’accordo –, mira a rafforzare la collaborazione tra le istituzioni e a valorizzare l’esperienza e la professionalità dei volontari dell’Associazione. Con la loro conoscenza e competenza – ha aggiunto ancora – contribuiranno a supportare le attività dell’Ufficio Territoriale del Governo, garantendo un servizio di qualità alla cittadinanza". "Siamo lieti di poter mettere a disposizione della prefettura le competenze e l’esperienza dei nostri associati – ha affermato il presidente dell’Associazione nazionale carabinieri Perez al termine dell’incontro in prefettura –. La collaborazione con la prefettura è motivo di orgoglio e rappresenta un impegno importante per l’associazione, che si traduce in un concreto servizio alla comunità".