Dramma della solitudine. Viveva in auto da giorni. Senzatetto trovato morto

Viveva nella sua auto trasformata in una minicasa da almeno una ventina di giorni. Fermata in zona Rivana, vicino agli orti e al centro che aiuta i senzatetto. Ma nel pomeriggio del Primo Maggio, intorno alle 17.30, qualcuno ha notato quel corpo immobile fuori dall’auto ed è stato dato l’allarme. Sul luogo sono intervenuti gli agenti delle Volanti della Polizia, i sanitari del 118, ma per lui ormai non c’era più niente da fare: il suo cuore aveva cessato di battere. Poco si sa della sua vita: aveva 55 anni ed era un senzatetto di cinquantacinque anni. Un invisibile che alcune volte si recava al centro La Rivana per un pasto caldo, altre volte ci pensavano i pensionati che si prendono cura degli orti. Mercoledì pomeriggio, però, per il senzatetto non è bastato un pasto caldo. Il suo cuore ha cessato di battere, molto probabilmente per cause naturali, benché ci siano ancora accertamenti in corso. Per risalire alla sua identità è stato necessario rilevare le sue impronte digitali, perché non aveva con sé i documenti.