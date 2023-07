Droga e furti in spiaggia: due arresti ai lidi

È di due arresti, il bilancio dei controlli straordinari effettuati nel fine settimana dai carabinieri della Stazione di Lido degli Estensi e del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Comacchio. Servizi che erano volti a garantire tranquillità e sicurezza nell’ambito della movida nelle località balneari.

A Lido degli Estensi, a finire nei guai è stato un 29enne, arrestato dai militari della Stazione locale per detenzione di droga ai fini di spaccio. Il giovane era stato notato aggirarsi con fare sospetto nei pressi di uno stabilimento balneare, dove si stava tenendo un evento musicale. Alla vista dei carabinieri, ha tentato di liberarsi di un pacchetto di sigarette. Un gesto che non è sfuggito agli uomini dell’Arma. All’interno del contenitore, erano presenti otto dosi di cocaina, per un totale di cinque grammi circa, che erano pronte per essere cedute a potenziali acquirenti. Il giovane, dunque, è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio. Ieri mattina, in Tribunale a Ferrara, si è tenuta l’udienza di convalida dell’arresto: il giudice ha condannato il giovane ad un anno e un mese; inoltre, gli sono stati elevati 2.500 euro di multa con divieto di dimora nel comune di Comacchio.

A Lido di Spina, i carabinieri della Stazione di Lido degli Estensi hanno arrestato un 27enne, autore di una rapina in uno stabilimento balneare. Il ragazzo, nel pomeriggio di domenica scorsa, si stava aggirando tra gli ombrelloni e ha cominciato ad impossessarsi di alcuni zaini appartenenti a bagnanti che stavano trascorrendo una giornata al mare. È stato però notato dai bagnanti stessi e da un addetto alla vigilanza. Questi ultimi hanno raggiunto e cercato di fermare il giovane che, nel tentativo di darsela a gambe, ha cominciato a minacciare e a strattonare i turisti e l’addetto alla vigilanza.

Nel frattempo sono arrivati i carabinieri, chiamati sul posto, e hanno provveduto a immobilizzare e ad arrestare il giovane. A seguito di successive verifiche, all’interno della sua vettura sono stati ritrovati gli zaini rubati, poi restituiti ai legittimi proprietari, nonché mezzo grammo di hashish. Anche per il 27enne, sempre nella mattinata di ieri, si è tenuta l’udienza in Tribunale a Ferrara: il giudice ha convalidato l’arresto, rimettendo il giovane in libertà, e ha rinviato l’udienza ad una prossima data. Prosegue, dunque, l’impegno degli uomini dell’Arma nei week-end sulla costa comacchiese per garantire sicurezza e serenità ai turisti in questi mesi clou della stagione.