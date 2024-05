Droga in casa, scatta l’arresto dei militari: "Dovrà scontare due anni in carcere"

Venerdì scorso i Carabinieri della Stazione di Mesola, su ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Ferrara, hanno arrestato un pregiudicato che si trovava ai domiciliari dallo scorso aprile. L’uomo, infatti, era stato arrestato il 28 aprile proprio dai militari mesolani, impegnati in un servizio antidroga: in casa gli avevano trovato 44 grammi di cocaina suddivisi in dosi, marijuana e hashish, materiale per il confezionamento e quasi mille euro in contanti. Nella circostanza, l’uomo aveva anche opposto resistenza ai carabinieri. Giudicato con rito abbreviato, era stato condannato a 2 anni di reclusione e 3.000 euro di multa.