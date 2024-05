Droga nei cespugli coppia in manette

Nascondevano la droga nei cespugli: la polizia ha arrestato una coppia che aveva utilizzato le piante per celare cocaina e hashish. La droga era contenuta all’interno di barattoli. Sono finiti così nei guai un pakistano classe ’88 e una rumena del ’97, entrambi domiciliati in un comune in provincia di Ferrara. Sono accusati di detenzione a scopo di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. La polizia del commissariato di Imola ha beccato la coppia martedì mattina dopo aver pedinato i due pregiudicati.