Due giorni dedicati al campus teatrale

Da oggi arriva ad Argenta il "Tenda Summer School Junior", il campus teatrale gratuito pensato per i bambini organizzato da "Ferrara la città del Cinema" con il patrocinio del comune di Argenta. Il corso teatrale è dedicato ai bambini delle scuole elementari e medie e ha lo scopo di coinvolgere i giovani studenti nell’impresa di costituire una piccola compagnia teatrale per la creazione di uno spettacolosaggio di fine campus. Tre giorni per giocare attraverso la comicità moderna della Commedia dell’Arte e il senso del comico, producendo un testo teatrale scritto e drammatizzato insieme ai ragazzi, con l’obiettivo di apprendere l’uso del linguaggio teatrale per acquisire sicurezza, conoscenze e competenze.