Due incendi in poche ore. Brucia un appartamento, paura e famiglie sfollate

Prima un appartamento alla prima periferia della città e poi una macchina alla rotonda di via Caldirolo. Due incendi hanno impegnato i vigili del fuoco tra la notte e la prima mattinata di ieri. Il primo – e il più pesante dal punto di vista delle conseguenze – è quello avvenuto nella notte tra ieri e giovedì in una palazzina di via Gerusalemme liberata. L’allarme è scattato a mezzanotte e tre quarti. Le fiamme sono partite da un appartamento al primo piano e sono salite fino a lambire quello al piano superiore. Fortunatamente gli abitanti, accortisi di quanto stava accadendo, sono riusciti a scendere in strada prima che il fuoco e il fumo gli impedissero di mettersi in salvo. Sul posto sono arrivati rapidamente i vigili del fuoco, che hanno lavorato fino alle 3 per avere la meglio sul rogo. Al termine dell’intervento, i due appartamenti sono stati dichiarati inagibili e le famiglie che ci vivevano non hanno potuto far ritorno a casa per ragioni di sicurezza. Nonostante l’ampiezza del rogo e la densa colonna di fumo sprigionata, nessuno dei presenti ha riportato ustioni o è rimasto intossicato. Non è stato necessario quindi il ricorso alle cure mediche del 118. Si tratta ora di capire quale sia la causa dell’incendio. Quel che sembra certo, al momento, è che si sia trattato di un evento accidentale. I pompieri sono ora al lavoro per risalire alle origini della scintilla che ha scatenato l’inferno. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

Il secondo allarme è scattato intorno alle 10.30 dalla rotonda di via Caldirolo/via Pomposa. Le fiamme hanno iniziato a salire all’improvviso dal cofano di una Volkswagen Polo. Il conducente ha immediatamente abbandonato il mezzo e dato l’allarme ai vigili del fuoco. Giunti sul posto, i pompieri hanno rapidamente domato l’incendio, che fortunatamente non ha raggiunto le bombole di gpl della vettura. Anche in questo caso, quindi, tutto si è risolto con tanta paura e nessun ferito. Vista l’ora e la zona, l’intervento ha comportato qualche disagio e rallentamento dal punto di vista della viabilità, risolti quando il mezzo è stato rimosso dal carro attrezzi.

f. m.