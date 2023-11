Due muratori esperti per una ditta ferrarese

All’agenzia regionale per il lavoro Emilia-Romagna, possibilità di lavoro con un’azienda che ricerca per il territorio di Ferrara due muratori con esperienza per manutenzione ordinaria, impermeabilizzazione delle coperture e insonorizzazione, riparazione tetti, muri, porte, finestre, piastrelle e tinteggiatura. Si richiede licenza media, buona conoscenza della lingua italiana e inglese (comprensione e parlata), patente B e auto propria. Contratto a tempo indeterminato part-time 30 ore, secondo il contratto collettivo nazionale del lavoro settore edilizia artigianato primo livello. L’offerta è rivolta a tutti i candidati senza discriminazione di età, a meno che non siano previsti limiti dal contratto (apprendistato) proposto dall’azienda o che non si tratti di caratteristiche che incidono sulle modalità di svolgimento dell’attività o che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dell’attività.