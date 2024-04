E adesso attendiamo. Sant’Antonio

Il 23 marzo Ferrara poteva riabbracciare la sua Cattedrale. Ieri, 31 giorni dopo, un altro gioiello, tra i più cari in casa Este, è tornato a risplendere: San Paolo, il nostro Pantheon. Servirà ancora qualche lavoretto interno prima che la struttura possa restare aperta quotidianamente, ma intanto oggi alle 11 verrà celebrata messa, mentre un altro appuntamento da fissare è per il Corpus Domini del 30 maggio. Ma importanti novità arrivano anche da Sant’Antonio Abate, in via Saraceno: i lavori stanno portando alla luce altri tesori della nostra storia. Sempre oggi, infine, sarà riaperta la chiesetta di Bondeno dedicata alla Madonna di Lourdes, chiusa dal sisma.