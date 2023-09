È tempo di occasioni imperdibili a Copparo: "Arriva lo ’Sbaracco’ dei negozi"

Torna l’atteso appuntamento con lo Sbaracco di Copparo che si svolgerà da oggi al 3 settembre. Un lungo fine settimana di occasioni imperdibili (abbigliamento, accessori, calzaturiero, ecc...) che coinvolgerà i commercianti del centro storico. "È un evento che riscuote sempre il suo appeal ed è entrato stabilmente negli appuntamenti da non perdere - ricorda Paola Bertelli, presidente della delegazione Ascom Confcommercio a Copparo che sostiene da sempre l’iniziativa - Un fine settimana dedicato allo shopping di qualità in un appuntamento che testimonia pubblicamente l’impegno forte dei commercianti, soprattutto in questo momento complesso per promuovere e valorizzare le attività di prossimità. Un evento di coesione, perché da soli non si vince". In caso di maltempo l’evento replicherà nel week-end dall’8 al 10 settembre.