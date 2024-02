Eccellenza e innovazione. Management della sanità, partono corsi e il nuovo Master

Istituiti dal dipartimento di Economia e Management di Unife e accreditati dal Servizio sanitario, con trenta docenti tra cui molti provenienti dalle due aziende sanitarie; il Master di II livello “Economia e Management” e il corso di perfezionamento “Management per aspiranti direttori di strutture sanitarie complesse”, inaugureranno domani (alle 9, Aula Magna di via Voltapaletto) la diciannovesima e la dodicesima edizione.

All’avvio interverranno Emidia Vagnoni, ordinaria di Economia aziendale, che dirige i corsi affiancata da Luca Baldino, direttore generale Cura della persona, salute e welfare della Regione, e Monica Calamai, dg dell’Ausl, docenti in entrambi i percorsi formativi. Le iniziative si rivolgono ai dirigenti sanitari che intendono acquisire conoscenze e competenze manageriali funzionali alla direzione di strutture sanitarie complesse, ma anche al personale di ambito amministrativo, tecnico e del comparto. "Questi percorsi rappresentano un tassello importante nel contesto dell’organizzazione sanitaria territoriale e dei processi clinico-assistenziali – afferma la rettrice Laura Ramaciotti – perché formano professionalità capaci di gestire con competenze manageriali, organizzative e direttive servizi che riguardano la cura delle persone. L’attrattività del master e del corso di perfezionamento, proposti con continuità da molti anni dal nostro Ateneo, è testimonianza dell’efficacia e della qualità della formazione post-laurea Unife Master School". "La formazione universitaria – aggiunge la prof Vagnoni –, nascendo dalla ricerca, garantisce innovazione, miglioramento e crescita personale e professionale continui". Evidenzia Monica Calamai: "I professionisti della sanità, sia medici sia sanitari e amministrativi, che frequenteranno il master, avranno l’opportunità di confrontarsi con argomenti di studio e con esperienze sul campo molto importanti per la propria crescita e per lavorare in maniera sempre più efficace e performante a un mondo complesso e in continuo movimento come quello della sanità. Ci sono innovazioni come la telemedicina e l’intelligenza artificiale che stanno ridisegnando in maniera molto radicale le modalità di erogazione dei servizi sanitari e coi quali è indispensabile confrontarsi per poterli gestire nella maniera più utile per i pazienti. I corsi organizzati insieme a Unife vanno proprio in questa direzione e prefigurano una collaborazione sempre più stretta ed efficace tra l’Ateneo e le due aziende sanitarie".

Nel corso degli anni alle iniziative formative hanno partecipato centinaia di professioniste e professionisti provenienti da tutto il territorio nazionale. Alle edizioni in avvio prenderanno parte circa trenta iscritti, che nei prossimi mesi avranno modo di lavorare sia in aula sia attraverso tirocini sul campo e iniziative di gruppo: le conoscenze eterogenee delle persone coinvolte saranno valorizzate al fine di costruire nuove conoscenze condivise, che abbracciano prospettive ampie e differenti. I corsi consentono di acquisire l’apposita certificazione di formazione manageriale abilitante alle funzioni di direzione delle strutture complesse nelle aziende sanitarie, rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna.