"Economia a pezzi. Danni enormi per le vongole"

"La produzione per quest’anno è oltremodo compromessa – dice il sindaco di Goro Maria Bugnoli –, il granchio blu ha fatto strage e stimiamo una produzione al massimo tra il 20/25 per cento, rispetto agli altri anni". Una realtà come quella gorese, che produce complessivamente un movimento di oltre 100 milioni di euro, quindi un danno di circa 75 milioni di euro, con gravi effetti sulla comunità.

Come provate a fronteggiare questo flagello sulla vostra materia prima?

"Mentre prima il seme lo producevamo, ora siamo costretti ad acquistarlo ed il vero problema è fargli raggiungere una dimensione che il granchio blu non mangi".

Cioè?

"Abbiamo due sistemi per tentare di proteggere il seme, entrambi molto onerosi sia come costi che come gestione".

Quali?

"Con alcuni teli di una plastica resistente, che variano da 10 a 4 metri e da 20 a 8 metri copriamo il seme. Un’operazione che comporta una chiusura quasi ermetica fissando molto bene il telo al fondo, poichè se si alza anche in un piccolo punto, un granchio potrebbe entrare e fare una strage. Oltretutto man mano che le vongoline aumentano di dimensioni, occorre sollevare il telo e diradarle, altrimenti potrebbero soffocare e questa è una produzione che ha dei tempi più lunghi rispetto al metodo tradizionale. La crescita di un vongola varia da 12 a 18 mesi".

L’altro metodo?

"Si tratta della realizzazione di recinzioni, infisse per quasi una decina di centimetri nella sabbia ed altrettanto emergenti, rispetto al livello del mare, sempre per impedire l’accesso del granchio".

Quanto sono grandi e che manutenzione serve?

"Possono occupare un massimo del 10% della concessione che ovviamente ha un’area complessiva, diversa, in base al numero di soci della cooperativa. Anche in questo caso vanno monitorati giornalmente, poichè se le alghe si depositano e impediscono il passaggio dell’acqua, le vongole potrebbero soffocare".

Quanti ce ne sono e che costi comportano?

"Attualmente so che il Co.Pe.Go. ne sta sperimentando 4 e mediamente hanno un costo che varia dai 50 ai 60mila euro, oltre la verifica quotidiana su entrambi i metodi".

Quindi?

"Noi non stiamo con le mani in mano a piangerci addosso, cerchiamo di reagire anche se è difficile, perché i goresi vorrebbero solo continuare a fare quel mestiere che li ha resi un punto di rifermento per tutti".

