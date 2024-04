’Edicola Edizioni’ vince il premio nazionale per la traduzione

Fondata nel 2015 in Abruzzo e diretta da Paolo Primavera e Alice Rifelli, originaria di Portomaggiore, Edicola Edizioni svolge la sua attività editoriale a cavallo tra l’Italia e il Sud America, con un’attenzione particolare per il Cile, dove ha una seconda sede. Edicola traduce e pubblica letteratura di qualità, intrecciando lingue, storie, culture e linguaggi narrativi e per questa sua “importante missione di ponte virtuale fra due mondi divisi geograficamente e linguisticamente”, come recita il decreto ministeriale, è stata ritenuta meritevole del Premio Nazionale per la Traduzione. Il Premio è conferito dalla Direzione generale biblioteche e diritto d’autore e rappresenta il massimo riconoscimento dello Stato a quanti si sono impegnati nella traduzione, attività insostituibile nel dialogo tra culture diverse.