Edicole, una tavola rotonda

Alla biblioteca Bassani è aperta una mostra fotografica dedicata alle edicole ferraresi e alla vita intorno a esse. In aggiunta al messaggio fotografico si terrà una tavola rotonda, in cui alcune persone esperte e appassionate parleranno del proprio rapporto con i giornali e con le edicole: un giornalista ferrarese, un giornalista e scrittore tedesco, un esperto di comunicazione web e un rappresentante dei giornalai. Cercheranno di toccare temi come l’importanza della carta stampata, la sostituzione con gli altri media e il futuro delle edicole. Il colloquio sarà moderato dall’autore del progetto fotografico, Ulrich Wienand. L’evento, aperto al pubblico, avrà luogo giovedì alle 16 nell’auditorium della biblioteca Bassani (via Grosoli 42), un orario che permetterà anche agli edicolanti di intervenire.

Al tema delle edicole ferraresi e della vita intorno ad esse, si diceva, è dedicata una mostra fotografica dello stesso Wienand, inaugurata il 23 marzo e visitabile fino al 20 aprile negli orari di apertura della biblioteca Bassani. Con una trentina di pannelli fotografici a colori si esplorano il contesto urbano da una parte e l’accoglienza dei clienti dall’altra. Le immagini mostrano edicole davanti al campanile di San

Giorgio o al duomo oppure sotto una gigantesca magnolia in fiore, ma anche nella nebbia autunnale. In mostra ci sono inoltre alcuni scatti di edicole poi scomparse, presi dallo stesso punto con la stessa focale. L’autore, medico e psicologo tedesco, vive a Ferrara dal 1975.