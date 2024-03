Educazione finanziaria, gli studenti finalisti

CENTO

È giunta al termine la seconda edizione del progetto "Good Luck Have Fun - Mettiti in gioco", la scuola di educazione finanziaria online, promosso dalla Federazione delle Banche di Credito Cooperativo dell’Emilia-Romagna, sostenuto da Cassa Centrale Banca e finanziato, in parte, da Fondo Sviluppo. Il contest di idee, ha coinvolto 3.000 studenti del territorio emiliano-romagnolo delle 6 Bcc tra le quali Cento, e, tra workshop su temi di natura finanziaria e talk di confronto con imprenditori, l’obiettivo finale di sviluppare un progetto di una loro start-up.

Oggi alla sala congressi della Federazione a Bologna si tiene la cerimonia di chiusura con la premiazione dei progetti vincitori e tra gli 8 protagonisti, in finale ci sono anche Goumri Zaccaria dell ISIT. Bassi Burgatti di Cento, Jacopo Medri e Simone Fortini del Liceo Ludovico Ariosto di Ferrara. In palio, tre borse di studio del valore di 1.000 euro rispettivamente per i primi tre progetti classificati che meglio interpreteranno i valori di Credito Cooperativo e con un impatto sostenibile verso i territori e le comunità. Si tratta di una iniziativa che crea per i giovani uno "spazio virtuale sicuro", dove poter far crescere le loro conoscenze finanziarie e misurare la loro creatività sui progetti del futuro.