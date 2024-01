Elenos Group lancia ’Quick Block’ per un 2024 all’insegna della ripresa

La ripresa si chiama Quick Block, il prodotto lanciato in una recente convention aziendale le cui parole chiave sono state trasparenza, verso clienti e fornitori, e fiducia, verso il mercato. Elenos Group, multinazionale ultra quarantennale con sede a Poggio Renatico e leader mondiale nel campo del broadcasting, guarda al 2024 con ottimismo. Il suo ultimo prodotto, Quick Block, premiato lo scorso aprile al Nab Showdi Las Vegas, è infatti pronto per la commercializzazione. A QuickBlock viene affidata l’uscita dalla prima crisi, vissuta nel 2023. Complici il difficile reperimento di materie prime, Elenos Group ha dovuto fare ricorso – come spiega il presidente Leonardo Busi (nella foto) – alla cassa integrazione per i suoi circa 90 dipendenti. "Una fase delicata e sofferta – ammette Busi – che non si vorrebbe mai vivere. Siamo sempre stati anticipatori e intendiamo continuare", il monito di Busi, che ringrazia dipendenti, consulenti, fornitori e clienti.