Elezioni, l’ex pentastellato Gulinelli:: "Pronti ad appoggiare Azzalli"

ARGENTA

Azzalli pesca anche a sinistra. La candidata del centrodestra, infatti, incassa il dividendo di Argenta in Movimento, la lista civica gemmata in dissenso dal Movimento 5 Stelle – che invece caldeggiava l’appoggio al sindaco uscente, Andrea Baldini espressione del centrosinistra - su iniziativa di Daniele Gulinelli. "Il movimento cinque stelle argentano nell’arco delle ultime due legislature ha sempre occupato i banchi dell’opposizione con il primario obiettivo di avvicendare l’attuale maggioranza con una nuova squadra per il governo dell’amministrazione comunale – scrive in una nota Gulinelli – . Da oltre 10 anni siamo sempre stati critici su come è stato amministrato il nostro comune e sulla considerazione che abbiamo ricevuto all’interno del consiglio comunale, quindi trovo assurdo instaurare una collaborazione politica con chi fino a ieri ci ha ignorati e sbeffeggiati".

I rapporti con l’attuale maggioranza, ricostruisce l’esponente di opposizione, non sono stati proprio idilliaci in questi anni. "Sono state numerose – rimarca Gulinelli - le occasioni in cui abbiamo cercato il dialogo con la maggioranza trovando sempre le porte chiuse solo per il semplice fatto che le proposte provenivano dal Movimento 5 Stelle. Ci giunge alquanto a sorpresa da parte del coordinamento del Movimento Cinque Stelle provinciale l’ordine perentorio di schierarci al fianco dell’amministrazione Baldini". Insomma la frattura, come spesso accade, è tra il livello ‘centrale’ e il territorio. "A detta del coordinatore provinciale è una disposizione insindacabile che viene da Roma la quale non è stata minimamente mediata con la base argentana – motiva la sua scelta l’ex pentastellato – motivo per cui ho ritenuto, in accordo con numerosi nostri elettori, di continuare a portare avanti il nostro progetto di avvicendamento dell’amministrazione nonostante ci venga negato l’utilizzo del simbolo che si spera non compaia ’misteriosamente’ al fianco della lista Baldini". "In questo momento – precisa – l’unico dialogo che può essere intrapreso a livello locale è con un soggetto civico lontano da vincoli di partito".

Al momento, le "strade tra noi e il Movimento 5 Stelle si dividono – chiude Gulinelli - . Anche perché non riesco a comprendere come con i soliti interlocutori di maggioranza le cose oggi possano miracolosamente cambiare. Di qui la decisione di fondare la lista civica ‘Argenta in Movimento’ e sostenere la candidatura di Gabriella Azzalli".