Emilia Romagna prima in Italia

L’Emilia-Romagna è al primo posto tra le Regioni italiane per la capacità delle sue strutture sanitarie di soddisfare i bisogni di salute dei cittadini. A certificarlo è Agenas, l’Agenzia nazionale per i Servizi sanitari. L’Emilia Romagna si classifica prima in Italia, con un indice pari a 1.11. Dopo la nostra regione, si posizionano Lombardia (1.06), Veneto e Toscana (entrambe con un indice di 1.02). "Un risultato importante, che ancora una volta certifica la qualità della nostra sanità pubblica regionale e l’eccellenza dei nostri professionisti", afferma l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini.