Equilibri internazionali e il conflitto in Ucraina. La parola all’esperto

L‘associazione di promozione sociale Pant’art’è aps organizza per domani, alle 15, nella sede del Teatro della parrocchia di Santa Francesca Romana, in via XX Settembre 47 a Ferrara l’incontro dal titolo ’Dal conflitto in Ucraina alla ridefinizione degli equilibri internazionali’ con l’obiettivo di offrire agli interessati un’occasione di informazione, di approfondimento e di discussione sulla guerra in Ucraina e su come questa guerra abbia cambiato le relazione tra gli stati. L’incontro, presentato e moderato da Gioacchino Leonardi presidente dell’associazione Pant’Art’è aps, vedrà l’intervento di Massimo Sandri esperto di geopolitica, il quale parlerà delle prospettive di questa nuova situazione internazionale.