Escursione sulle tracce dei lupi

Il ritorno dei lupi nella pianura ferrarese è stato un evento per i naturalisti, un segnale che l’ambiente era pulito e attrattivo per queste creature straordinarie, che mancavano da più di mezzo secolo. Il primo sito a essere colonizzato da questi predatori fu l’oasi naturalistica di Argenta, furono organizzate numerose iniziative per rassicurare la popolazione. Da allora le colonie dei lupi si sono moltiplicate, non passa giorno senza avvistamenti nella zona del Parco del delta del Po. Ad Argenta non c’è paura, al contrario. Oggi ci sarà un’altra iniziativa per valorizzare la presenza. Si chiama "Sulle tracce dei lupi del Mezzano", in programma dalle 10 alle 12.30, un’escursione in parte in auto e in parte a piedi alla ricerca delle tracce lasciate dal passaggio dei lupi e di altri animali selvatici del Mezzano. Il ritrovo è all’impianto idrovore Fosse – Argine Agosta Comacchio.