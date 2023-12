"Esposizione di Beneficienza a Ferrara: Opere d'Arte per gli Alluvionati dell'Emilia-Romagna"

Caro Carlino,

nonostante il gran caldo, in questa terribile estate l’attività espositiva della Galleria d’arte “il Rivellino” (da sempre Sede del Club Amici dell’Arte-Aps) non e’ mai stata sospesa, organizzando libere rassegne sociali per gli associati e simpatizzanti. Dal 9 al 17 settembre, patrocinata dall’Assessorato alle Politiche sociali del Comune di Ferrara e dalla Fondazione Estense, che ci ha messo a disposizione la sala mostre di Palazzo Crema, si è tenuta l’esposizione di beneficienza a favore degli alluvionati dell’Emilia-Romagna del maggio scorso. Sono state esposte opere di pittura e scultura, prodotte da soci del Club Amici dell’Arte e da allievi dei laboratori dell’annessa Accademia d’Arte S. Nicolò. Le opere sono state messe a disposizione dei visitatori, che sono state numerosi ed hanno apprezzato il livello espresso e conseguito dai nostri soci ed allievi di laboratorio, seguiti settimanalmente da Aristide Rogato, Cinzia Reggiani e il gruppo autogestito del Laboratorio di scultura che segue ancora gli insegnamenti di Gianni Deserri (John) di recente scomparso. Tutti i proventi raccolti, sono poi stati devoluti interamente in beneficienza all’Istituto Comprensivo “Foresti F.” di Conselice. Il presidente del Club Amici dell’Arte, Gian Luca Amaroli, ringrazia il Comune, che ci ha sempre sostenuto nelle nostre iniziative, l’Assessorato alle politiche sociali e la Fondazione Estense che, in anche in questa occasione, ci ha sostenuto e consigliato sulle opportune procedure da seguire. Un grazie anche a tutti i suoi associati. Una esposizione composta di opere pregne di spirito e voglia di essere artisti, come ha evidenziato Luigi Ardizzoni.

Gian Luca Amaroli, presidente